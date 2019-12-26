Красноярский губернатор устроил тайный прием для «не последних людей» со Снегурочкой Валерией

Губернатор Красноярского края Александр Усс устроил масштабный и закрытый новогодний прием с приглашенной звездой, который обошелся бюджету в 1,7 млн рублей, пишет « Сибирь.Реалии ».

Мероприятие публично не анонсировалось. Организатор вечера отметил, что «не последние люди города и края» заходили только по пригласительным билетам.

Звездой вечера стала певица Валерия, которая исполнила роль Снегурочки. Об этом рассказала сотрудница правительства Красноярского края.

При этом, как отмечает издание, в документации госзакупок, на основании которых был организован прием губернатора, о контракте с Валерией нет ни слова.

Тендеры провели через краевое госучреждение «Центр международных и региональных культурных связей».

Первый на 200 тысяч предусматривал «выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции для участников Торжественного приема Губернатора Красноярского края». Также поставщик обязался изготовить тысячу синих елочных шаров ручной росписи.

Второй тендер (509 тысяч) предполагал оформление зала торжеств — холл первого этажа и фойе второго этажа Красноярской краевой филармонии. Там устроили фотозону, поставили несколько каркасных елей и установили цифры «2020».

Третий (797 тысяч) также предусматривал оформление торжественного приема.

Четвертый не был проведен, хотя мероприятие состоялось 23 декабря. При этом на услуги по предоставлению оборудования из бюджета выделено 279 тыс. рублей, отмечает издание.