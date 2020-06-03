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Политика

Крайняя мера. Путин подписал указ о ядерной политике России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Политика России в области ядерного сдерживания «носит оборонительный характер», отмечается в документе. Она направлена на поддержание потенциала ядерных сил на том уровне, который необходим для гарантий суверенитета и территориальной целостности государства.

Также в указе сказано, что ядерное оружие необходимо России «исключительно как средство сдерживания», пишет bfm.ru. Его применение — это «крайняя вынужденная мера». И наша страна будет прилагать все усилия «для недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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