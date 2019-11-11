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Политика

Кремль назвал отличников и двоечников среди губернаторов

Ни один сибирский губернатор ни попал в число лидеров или аутсайдеров внутриполитического рейтинга, составленного в Кремле. Предварительные результаты озвучил накануне замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
kremlin.ru

По данным федеральных СМИ, лидерами рейтинга стали губернаторы Крыма, Чечни, Брянской и Липецкой областей.

В аутсайдерах оказались Архангельская область и Хабаровский край.

Об оценке губернатора Алтайского края ни в одном из источников ничего не сказано. Скорее всего, Виктор Томенко оказался в середняках.

Оценка губернаторов проводилась по нескольким критериям, составляющим средний KPI. За основу бралось исполнение пакета майских указов и поручений президента страны.

Также оценивались результаты прошедших выборов в регионе, решение экологических вопросов, проведение мусорной реформы, умение губернаторов быстро и эффективно реагировать на острые сигналы населения.

Кроме того, губернаторским командам была дана оценка по работе в недавно введённой системе «Инцидент Менеджмент». Эта сетевая система, созданная по поручению Кремля компанией «Медиалогия», позволяет отслеживать в социальных сетях все негативные посты жителей регионов.

Губернаторам и их командам дана жёсткая команда постоянно фиксировать эту информацию, анслизировать ее и работать с негативом, даже если он не подтверждается. Эту работу, как правило, выполняют пресс-релизе при министерстве и ведомств.

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