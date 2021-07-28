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Политика

Кремль отреагировал на заявления Байдена о русском ядерном оружии и проблеме Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Джо Байдена о Владимире Путине как о лидере государства, у которого есть только нефть и ядерное оружие.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Так, Песков напомнил, что эти слова глава Белого дома сказал, выступая перед сотрудниками национальной разведки США. «Понятно, что у этой аудитории востребованы бравурные заявления», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые озвучиваются его аппаратом, его помощниками, и здесь, как раз, налицо ошибочное знание и понимание современной России», — добавил представитель Кремля.

Далее Песков подчеркнул: «Утверждать о том, что у России больше ничего нет, в корне неверно».

Напомним, выступая накануне в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, Джо Байден отметил: «Он (Путин) руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего».

«Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — заявил президент США.

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