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8 ноября
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Политика

Кремль оценил слова Макрона о трех путях развития России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о трех сценариях развития России назвали в Кремле вдумчивыми, передает РИА Новости.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
kremlin.ru

Комментируя заявление французского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Макрона «выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских, апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах».

Песков также заметил, что такой подход импонирует Владимиру Путину, но добавил, что Россия будет развиваться по сценарию, который выберет глава государства.

Ранее президент Франции отметил, что РФ может восстановить статус супердержавы, опираясь только на собственные силы, перейти на евразийскую модель или найти новую схему сбалансированных отношений с Европой.

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