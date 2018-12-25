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25 декабря
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Политика
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Кремль расширил санкции против Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении контрсанкций в отношении Украины. «Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал Медведев в Twitter.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

В санкционный список включили более чем 200 физических лиц и организаций, пишет «Интерфакс».

22 октября Путин подписал указ о применении санкций в отношении Украины. Решение обосновали недружественными действиями Киева. В «черный список» тогда включили 322 украинских гражданина и 68 компаний.

В августе Киев осудил строительство Крымского моста и расширил пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись 19 юрлиц, причастных к строительству инфраструктурного объекта.

Указ Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.

Это стало ответом на «противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.

Ухудшение отношений

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Российские власти не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Позже в копилку причин для ухудшения отношений вошли разрыв отношений Русской и Украинской церквей, а также инцидент в Керченском проливе.

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