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Политика

Кремль разместил архивное видео с хороводами Владимира Путина и Джорджа Буша

На сайте Кремля появилось архивное видео, на котором президент РФ Владимир Путин танцует с бывшим американским лидером Джорджем Бушем-младшим.

Владимир Путин с президентом США Джорджем Бушем, апрель 2008.
Владимир Путин с президентом США Джорджем Бушем, апрель 2008.
kremlin.ru

Ролик снят в ходе встречи Путина и Буша в качестве президентов.

На видео главы государств присоединились к танцам хора кубанских казаков, выступавших во время визита Буша в Сочи. Встреча прошла 5-го и 6 апреля 2008 года, сайт Кремля назвал ее «прощальным визитом».

Видео опубликовано в рамках проекта «Путин. 20 лет». Проект обнародован в декабре 2019 года, пишет ura.ru. Он содержит архивные фотографии и видео, снятые с того времени, когда Путин впервые стал президентом РФ.

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