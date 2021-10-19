Кремль видит долю своей ответственности в низких темпах вакцинации от ковида

Государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности, отметил он.
«И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Кремля.
Требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны, добавил Песков.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию о вакцинации.
Политик считает, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении.