Вице-спикер Госдумы: государство проиграло информационную кампанию о вакцинации

Российские власти проиграли кампанию по информированию населения о коронавирусе, методах противодействия ему и вакцинации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала «НТВ», фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил о похожей позиции главврача московской больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко и отметил, что тот, критикуя информационную кампанию, употребляет еще слишком мягкие формулировки, пишет Газета.Ru.

«На мой взгляд, надо говорить жестче: всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт», — заявил Толстой.

Политик считает, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: «одход „мы сказали, а вы делайте“ не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан.»

Он выразил безмерную благодарность врачам, ежеминутно спасающим жизни.

Толстой объяснил, что согласен с позицией российского президента Владимира Путина о добровольности решения каждого человека о вакцинации.

«Но у нас думающие люди, они взвешивают «за» и «против», они пытаются задавать вопросы. К сожалению, мало информации, мало ответов на вопросы: «почему болеют те, кто привился?», «почему умирают те, кто привился?», «почему есть проблемы и осложнения после самих прививок?», — заявил парламентарий.

По его мнению, эксперты из медицинского сообщества оказались не готовы к такой ситуации, выбрали неверную риторику при общении с населением.

В комментарии к своему посту он добавил, что подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. И людям нужно постоянно приводить разумные доводы, объяснять, а не заставлять их просто поверить на слово.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, рассказывая о неблагоприятном развитии пандемии в России, выразил недоумение, что во второй год COVID-19 людей все еще нужно убеждать в реальности инфекции и опасности коронавируса.

«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — заявил врач.

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко. kremlin.ru

Данные оперштаба

По данным оперативного штаба, к 15 октября в России полностью привились 51 млн человек, первую дозу вакцины получили 47,5 млн.

Уровень коллективного иммунитета россиян оценивается в 45%.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что власти рассчитывают к осени достичь показателя в 80%, для чего полностью привиться должны 90 млн жителей страны.