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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал ситуацию с ковидом близкой к критической

В инфекционных госпиталях в разных регионах России сложилась напряженная ситуация, туда поступает большое число пациентов с COVID-19, сообщил главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
kremlin.ru

«Ситуация если не критическая, то близка к этому», — написал Проценко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в стране доминирующим стал более заразный дельта-штамм коронавируса: при нем наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно, что приводит к большому числу пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, сообщает «Интерфакс».

В связи со сложившейся ситуацией Проценко призвал россиян активнее вакцинироваться против COVID-19. «Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно прошло».

Он также призвал врачей откровенно рассказывать пациентам о сложившейся ситуации и усилить разъяснительную работу.

Ранее Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам.

Между тем Китай предупредил о появлении нового вируса — человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу в выступлении на международном форуме науки и технологий.

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