Китай предупредил о появлении нового вируса

Человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу в выступлении на международном форуме науки и технологий. Об этом пишет РИА Новости .

По его мнению, мир неизбежно обязательно столкнется с «вирусом Х», но его характеристики пока никому не известны, он может возникнуть в любом месте и в любое время.

«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», — отметил специалист.

Поэтому для решения проблем будущего миру необходимо работать над решением проблем вместе, считает Гао Фу.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю „принцип четырех C“: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — признал он.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения соберет научно-консультативную команду по происхождению новых патогенов, чтобы возобновить расследование происхождения коронавируса.