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Здоровье

ВОЗ возобновит расследование о происхождении ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет научно-консультативную команду по происхождению новых патогенов, чтобы возобновить расследование происхождения коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

В группу войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. В их задачи будет входить поиск новых доказательств в Китае и других странах. Также ученые должны будут определить, мог ли COVID-19 появиться в лаборатории.

Кроме того, в дальнейшем научно-консультативная группа поможет ВОЗ выявлять деятельность человека, повышающую риск возникновения новых заболеваний, пишет Lenta.ru.

Ранее Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии.

Коронавирус мог попасть в китайский город Ухань на упаковках полуфабрикатов — такую версию озвучили специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Ранее агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление эпидемиолога Китайского центра по контролю и профилактике Фэн Личжао сообщило, что на основании проведенных в КНР исследований заражение в результате употребления морепродуктов и других продуктов питания невозможно.

Секретный доклад

Ранее разведка США представила президенту Джо Байдену секретный доклад о происхождении пандемии. Тот обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении COVID-19 и пообещал, что продолжит добиваться ответов.

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