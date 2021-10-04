Главврач больницы в Коммунарке оценил развитие ситуации с ковидом в России

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

В России накануне выявили 25 тыс. 769 случаев коронавируса и рекордное количество смертей с начала пандемии — 890.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, что рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с увеличением социальных контактов, характерным для холодного сезона, а также началом учебного года, пишет «Росбалт».

Между тем Китай предупредил о появлении нового вируса — человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу в выступлении на международном форуме науки и технологий.

Для решения проблем будущего миру необходимо работать над решением проблем вместе.