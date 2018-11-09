Крымские санатории попали под санкции США

Физлица под санкциями
Минфин США заявил, что физлица попали под санкции за «серьезные нарушения прав человека при поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины». Таким образом, впервые была применена мера наказания по статье CAATSA за нарушение прав человека.
- Александр Басов, замминистра госбезопасности Луганской народной республики и само министерство. Использовал свое положение «для наказания или преследования членов общества «Свидетелей Иеговы». ;
- Владимир Зарицкий, бывший начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ;
- Андрей Сушко, который в документе обозначен сотрудником Федеральной службы безопасности России. Подозревается в незаконном похищении в 2017 году крымско-татарского активиста, который возражал против российской оккупации. Крыма"
Юрлица под санкциями
Также портал приводит полный список компаний, попавших под санкции, указывая их собственников:
- АО «Санаторий «Ай-Петри» (по данным ЕГРЮЛ, учрежден министерством имущества и земельных отношений Республики Крым);
- АО «Санаторий «Дюльбер» (по данным ЕГРЮЛ, также учрежден минимущества Крыма);
- АО «Санаторий «Мисхор» (учредитель — минимущества Крыма);
- АО «Крымтеплоэлектроцентраль»;
- ООО «Гарант-СВ»;
- ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов»;
- ООО «Южный проект» (компания, связанная с банком «Россия», в конце прошлого года стала владельцем крымского предприятия «Новый Свет», завода шампанских вин);
- курорт Mriya Resort & SPA (Минфин США указывает, что конечным владельцем курорта является Сбербанк).
США поясняет, например, что санатории Ялты попали в список, потому что их незаконно национализировали. Другие юрлица оказались там также из-за контроля со стороны России.
Что это значит
«Любая собственность или имущественные интересы, которые имеют эти лица в юрисдикции США, заблокированы», — отмечается в заявлении Минфина. Кроме того, гражданам США запрещено проводить финансовые операции с участием этих лиц и организаций.