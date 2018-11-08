Трем экс-полицейским в Уфе предъявили обвинение в изнасиловании коллеги

В Башкирии следователи предъявили трем бывшим высокопоставленным полицейским обвинение в групповом изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Экс-полицейских обвиняют в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера.

По версии следствия, трое мужчина напали на 23-летнюю девушку, работавшую дознавателем, в ночь на 30 октября в здании отдела МВД. Предположительно, в преступлении приняли участие 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

После случившегося руководство МВД Башкирии уволило заподозренных в изнасиловании офицеров.