Трем экс-полицейским в Уфе предъявили обвинение в изнасиловании коллеги

Экс-полицейских обвиняют в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера.
По версии следствия, трое мужчина напали на 23-летнюю девушку, работавшую дознавателем, в ночь на 30 октября в здании отдела МВД. Предположительно, в преступлении приняли участие 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.
После случившегося руководство МВД Башкирии уволило заподозренных в изнасиловании офицеров.