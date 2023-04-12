Кристину Орбакайте и ее сына проверят на финансирование ВСУ

Российскую певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash.

Общественники направили соответствующее письмо в Следственный комитет.

Их не устраивает то, что певица живет в США, не высказалась однозначно о спецоперации России на Украине и во время мобилизации помогла сыну получить ПМЖ в США, указывает Газета.Ru.

Общественники попросили конфисковать квартиру Орбакайте в центре Москвы, которую ее мать — Алла Пугачева — переписала на дочь.

Между тем в феврале 2002 года Кристина Орбакайте получила литовский паспорт. В этом же году Орбакайте снова признали самой распродаваемой певицей России на The World Music Awards.

Ее дедушка и бабушка до 15 июня 1940 года были гражданами Литвы.

Ранее Кристина Орбакайте не появилась на премьере фильма со своим участием. В 2020 году Кристина Орбакайте перенесла концерты из-за перелома лодыжки. Тогда травматологи запретили артистке наступать на поврежденную ногу шесть недель.