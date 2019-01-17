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Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Ксения Собчак, которую украинские националисты внесли в список сайта «Миротворец», внезапно появилась в Киеве, сообщает Газета.ru. Об этом бывшая кандидат в президенты России рассказала в в сториз на своей страничке в Instagram.

Ксения Собчак на Мальдивах.
Ксения Собчак на Мальдивах.
www.instagram.com/xenia_sobchak

Ксения написала: «Ну привет, кiев». Пост сопровождается роликом с поездкой по направлению к Европейской площади. При этом, по-украински слово «Киев» пишется «Київ».

Ксения Собчак появилась в Киеве. 16 января 2018 года.
Ксения Собчак появилась в Киеве. 16 января 2018 года.
www.instagram.com/xenia_sobchak

Известно, что в марте 2018 года Ксению Собчак внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма в апреле 2014 года. По данным «Миротворца», Собчак якобы оправдывала «оккупацию» Крыма. Однако сама телеведущая позже заявляла, что считает полуостров украинской территорией, пишет РИА Новости.

В ходе прошлогоднего визита в США журналистка признала, что большинство крымчан хотят жить в России и «просто взять и отдать Крым обратно не получится». Она также отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в обеих странах.

Напомним, что сразу после новогодних каникул Собчак выложила в Instagram снимок в купальнике цвета украинского флага.

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