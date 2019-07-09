Кто из алтайских политиков не попал в топ-100 богатейших депутатов и чиновников России от Forbes

Forbes опубликовал традиционный рейтинг «Власть и деньги» — список 100 богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года. Один барнаульский депутат, судя по указанным суммам, вполне мог оказаться в списке, если бы исследование учитывало доходы местных избранников.

При составлении рейтинга журнал исследовал сведения о доходах чиновников и парламентариев федерального и регионального уровней, а также руководители госкорпораций. Критерием рейтинга послужил совокупный семейный доход, задекларированный госслужащими и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.

Кто возглавил список?

1. Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год его доход составил около 9,97 млрд рублей.

2. Константин Струков — совладелец компании «Южуралзолото», чье состояние Forbes оценивает в 1,9 млрд долларов, он задекларировал доход в 4,46 млрд рублей.

3. Сергей Гусев, депутат Белгородской областной думы, хозяин кондитерской фабрики «Славянка», вокруг которой вырос холдинг с выручкой порядка 10 млрд рублей. В 2018-м семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.

Кто еще вошел в рейтинг?

В топ-100 также вошли многие влиятельные на федеральном уровне фигуры: вице-премьер Юрий Трутнев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.

В рейтинге 16 депутатов Госдумы, 8 сотрудников правительства, 5 сенаторов, 4 главы региона (или врио главы).

Совокупно семьи 100 участников рейтинга задекларировали доход в 70,945 млрд рублей — более $1,1 млрд по средневзвешенному курсу за 2018 год.

Кто из алтайских политиков мог бы войти в топ?

Доход депутата Госдумы Глеба Хора и его семьи, занявших сотую строчку, составил почти 152 млн рублей. Вместе с тем, доход депутата Барнаульской гордумы Александра Тайчера за 2018 год составил 186 млн рублей. И это без учета заработков членов его семьи.

Исходя из этого Тайчер мог бы занять 81-ую строчку в рейтинге Forbes. А вот его богатейшие алтайские коллеги-законодатели из Госдумы и краевого заксобрания в топ-100 попасть не смогли. Напомним, среди думцев наибольший доход получил Александр Прокопьев — 83 млн рублей, а в АКЗС Дмитрий Аганов — 109,9 млн.