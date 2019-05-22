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22 мая 16°C

186 миллионов, парк ретромобилей и дом в Казахстане: барнаульские депутаты отчитались о доходах

Самый богатый депутат Барнаульской гордумы — по-прежнему Александр Тайчер, собственник компании «Алгоритм». Его доход в 2018 году составил 186,8 млн рублей. И это рекорд среди всех депутатов, так или иначе связанных с алтайской законодательной властью. Барнаульская гордума опубликовала сведения о доходах и имуществе парламентариев за прошлый год.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

Александр Тайчер оказался богаче самых состоятельных алтайских депутатов и Госдумы, и АКЗС. Александр Прокопьев, член российского парламента, заработал 83 млн, а Дмитрий Аганов из краевого заксобрания — 109,9 млн.

Самые богатые и самые бедные

В число барнаульских депутатов, заработавших более 10 млн рублей, вошли 6 человек.

Топ-10 самых богатых депутатов Барнаульской гордумы

Александр Тайчер («Алгоритм») — 186,8 млн рублей

Евгений Барсуков («Прогресс») — 63,152 млн рублей

Александр Локтев («БПЗ») — 39 млн рублей

Евгений Носенко (ИП) — 18,3 млн рублей

Андрей Солодилов («БПЗ») — 17,6 млн рублей

Кристина Юстус (ИП) — 15,356 млн рублей

Алексей Скосырский (ИП) — 9,4 млн рублей

Ксения Белоусова («Алгоритм») — 8,4 млн рублей

Александр Лисицын («Барнаульский автоцентр КамАЗ») — 7,9 млн рублей

Евгений Кулешов (ИП) — 5,7 млн рублей.

Больше 1 млн рублей заработали еще 17 депутатов.

Самым бедным депутатом Барнаульской гордумы оказался коммунист Иван Карпов, его доход в 2018 году составил 192 тысячи рублей.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

У спикера гордумы Галины Буевич доход составил 3,268 млн рублей. И это 14-ое место.

Интересное имущество

Из задекларированного имущества наибольший интерес вызвал автопарк двух депутатов: Андрея Солодилова и Романа Репы.

У первого явно собраны ретромобили, в числе которых ЗАЗ 965, немецкий Trabant, Москвич 412 и другие. Также в его автопарк входят два ГАЗа, Toyota Land Cruiser, ВАЗ, мотоцикл и прицеп. Солодилов, кроме того, отметил самое большое число нежилых помещений — 19 штук.

Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле.
Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле.
barnaul.org

У Романа Репы в автопарке больше тяжелой техники: помимо «Лады» у него два «КамАЗа», два грузовика Dong Feng, грузовой «ЗИЛ», два грузовых Nissan, снегоболотоход, снегоход, мотолодка, моторное судно и 4 прицепа.

Из нехарактерного можно также выделить имущество супруги Александра Локтева: у нее три квартиры, дом, земельный участок и машиноместо в Казахстане.

Кто не подал декларации?

В списке депутатов, отчитавшихся о доходах, нет Марата Жумадилова («Единая Россия») и Егора Банщикова («Справедливая Россия»). Первый заявил о сложении полномочий в связи с переездом в другой регион. Что касается Банщикова, то если он откажется предоставить данные, то его лишат полномочий.

Оба этих депутата входили в список тех, кого прокуратура требует лишить мандатов по итогам проверки деклараций за 2017 год. Напомним, также в этот список входили Александр Лисицын, Алексей Меркулов, Вячеслав Перерядов и Александр Тайчер. Последнего позже исключили из числа провинившихся.

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