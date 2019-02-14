Прокурор Барнаула снял претензии к декларации самого богатого депутата гордумы

13 февраля Центральный районный суд снял требования к Барнаульской гордуме досрочно прекратить полномочия одного из ее депутатов — Александра Тайчера. Об этом сообщило агентство «Банкфакс» со ссылкой на участника заседания. Требования еще к пяти депутатам не снимаются. Заседания, как и раньше, идут в закрытом режиме.

История претензий

Судебный процесс начался после того, как Барнаульская гордума отказалась досрочно прекратить полномочия депутатов, допустивших неточности в декларациях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах за 2017 год.

Неточности, по мнению прокуратуры, имели место у 14 городских думцев. В дальнейшем прокурор Барнаула подал иск к БГД, от которой требовал признать незаконным бездействие гордумы, не прекратившей полномочия лишь 6 депутатов — тех, у которых нарушения она сочла существенными.

Исключили Тайчера

В список предполагаемых нарушителей вошли справоросс Егор Банщиков и единороссы Александр Тайчер, Вячеслав Перерядов (руководитель фракции «ЕР»), Александр Лисицын, Алексей Меркулов и Марат Жумадилов.

Все они проходят по судебному делу как заинтересованные лица.

И вот 13 февраля из заинтересованных лиц исключили Александра Тайчера. Информация пока не отражена в карточке суда, но ее сообщил агентству «Банкфакс» Егор Банщиков.

Вероятнее всего, это означает, что прокуратура не требует от БГД прекращения полномочий Тайчера.

С чем это связано

Городские депутаты неохотно делятся комментариями по делу, так как процесс идет в закрытом режиме. Один из них предположил, что причина исключения — в том, что Тайчер стал депутатом совсем недавно — в начале 2018 года.

Произошло это после того, как освободился мандат депутата Александра Иванова, избранного на пост главы Первомайского района. Выборы же прошли осенью 2017 года.

«Скорее всего, в прокуратуре сочли, что статус депутата, который Тайчер получил только в 2018 году, не мог иметь связи с коррупционностью», — сказал один из них.

Напомним, закон, требующий от депутатов предоставлять и публиковать декларации, относится к числу антикоррупционных. Публичность нужна, чтобы общество могло держать под контролем доходы и расходы народных избранников — по крайней мере, в теории.

Кто такой Тайчер?

Александр Тайчер — самый богатый депутат БГД. Его доход за 2017 год составил 105 млн рублей. Он не получает зарплату в гордуме, а является учредителем крупной строительной фирмы. Согласно информации БГД, он — директор «ИК «Логика».

Согласно данным портала «За честный бизнес», он владеет 99% долей застройщика ИСК «Алгоритм».

Хроника судебного процесса: 7 фактов

1. Судебный процесс начался 10 января в Центральном райсуде Барнаула.

2. В первый же день судья Мария Овсянникова приняла решение рассматривать его в закрытом режиме. Прессу и слушателей попросили удалиться. Закрыто именно рассмотрение дела, а не одно заседание, пояснили altapress.ru в суде.

3. Прокуратура требовала отменить два пункта постановление БГД № 234, которое гордума приняла после получения представления прокуратуры. Суть документа — указать депутатам на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона.

4. Так как эти пункты касались всех 14 депутатов, судья пригласила на следующее заседание их всех и включила их в состав заинтересованных лиц.

5. В феврале БГД отменила эти пункты постановления № 234 (методом опросного голосования). Поэтому 13 февраля на заседании суда вопрос к 14 депутатам был снят.

6. К пяти оставшимся депутатам вопросы остаются. Прокуратура по-прежнему требует признать незаконным бездействие БГД, выразившееся в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий депутатов Егора Банщикова, Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына, Алексея Меркулова и Марата Жумадилова.

Кроме того, она требует обязать БГД рассмотреть вопрос о досрочном прекращении их полномочий и сообщить ему об исполнении решения.

7. Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.