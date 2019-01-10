Семейные тайны: суд закрыл от СМИ процесс по делу о декларациях барнаульских депутатов

Иск прокурора Барнаула к городской Думе, связанный с нарушением депутатами требований антикоррупционного законодательства, рассматривается в закрытом режиме. Такое решение 10 января приняла судья Центрального райсуда Мария Овсянникова по ходатайству представителя гордумы. Прокурор возражений не выразил.

Кто у нас посторонние

Закон, требующий от депутатов ежегодно предоставлять декларации, относится к числу антикоррупционных. Сведения эти не только предоставляются, но и официально публикуются — то бишь не являются секретными.

И они должны быть точными, для чего и проводится проверка достоверности (иначе в них теряется смысл, полагают эксперты).

Однако, как уже сообщал altapress.ru, 14 из 40 депутатов БГД предоставили недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах за 2017 год. Закон тут суров: за неточности грозит досрочное прекращение полномочий. Это следует из документа, принятого самим же депутатами БГД в 2015 году.

А вот лишить мандатов коллег должны сами же депутаты. Между тем, один из нарушителей — руководитель фракции «Единая России», а единороссов в БГД большинство. В такой ситуации выглядит естественным, что 30 ноября 2018 года депутаты приняли решение № 234, так и не прекратив полномочия коллег и единомышленников. К слову, уже тогда вопрос обсуждали в закрытом режиме — «без посторонних», как об этом было сказано на суде.

Что требовал прокурор

Чтобы принудить гордуму сделать то, что она, по нынешним нормам, сделать обязана, прокурор Барнаула обратился в Центральный райсуд.

Во-первых, он потребовал признать незаконным бездействие БГД, выразившееся в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий депутатов БГД седьмого созыва Егора Банщикова, Александра Тайчера, Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына, Алексея Меркулова и Марата Жумадилова.

Во-вторых, потребовал обязать БГД рассмотреть вопрос о досрочном прекращении их полномочий и сообщить ему об исполнении решения.

В деле, как видим, фигурируют только шесть из 14 нарушителей. Вероятно, у них нарушения оказались наиболее существенными.

Кто был против гласности

Первое заседание Центрального райсуда началось 10 января в 13.15, председательствующий судья — Мария Овсянникова. Вскоре представитель БГД Валерия Юдина заявляет, что будет ходатайствовать о закрытии от СМИ рассмотрения дела. Это ходатайство она и заявляет — гласность здесь только помешает делу. Поддержка у нее сильная.

На суд пришли двое депутатов-нарушителей (руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов и справоросс Егор Банщиков), их юристы, а также юристы-представители отсутствовавших народных избранников. Тайчера представляли сразу двое, в том числе еще один депутат БГД Ксения Белоусова.

И депутаты-нарушители, и их представители ее ходатайство однозначно поддержали. Интересно, что поддержала его и представитель прокуратуры Барнаула, сказавшая: «в данном случае мы не возражаем».

Центральный райсуд Барнаула. За этой дверью рассматривается дело о неточных декларациях депутатов БГД. altapress.ru

«Может повлечь разглашение семейных тайн»

Вот какие аргументы привела представитель БГД, потребовавшая закрыть судебное заседание.

Во-первых, дело содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну, в частности, информацию, затрагивающую неприкосновенность частной жизни шести депутатов БГД.

Во-вторых, «гласное рассмотрение данного дела может нарушить неприкосновенность частной жизни депутатов, которые являются публичными лицами. К их персонам приковано внимание общественности и мы полагаем, что разглашение персональных данных может затронуть их права», — заявила Юдина.

В-третьих, «повышенное внимание представителей СМИ может помешать правильному разбирательству дела и нарушить права и законные интересы депутатов и их семей, — сказала юрист БГД. — Гласное обсуждение данных моментов может помешать правильному разбирательству административного дела и повлечь разглашение семейных тайн депутатов».

В-четвертых, решение БГД № 234, которое обжалует прокурор, тоже принято в закрытом режиме, «без участия СМИ и каких-либо посторонних лиц».

Засекреченное дело о публичных людях

Судья Мария Овсянникова после 20−30-минутных размышлений в совещательной комнате признала аргументы обоснованными. И приняла решение: дело рассматривать в закрытом судебном заседании. Журналистов попросили удалиться, что они и сделали.

В итоге как аргументы сторон, так и причины, по которым декларации оказались неточными, так и остались для публики неизвестными. Неизвестен пока и результат рассмотрения этого засекреченного дела о публичных людях.

Официально опубликованные сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов БГД можно изучить по этой ссылке.