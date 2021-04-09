Кто может прийти на место в АКЗС незаменимой Стеллы Штань

Конкретные фамилии Александр Романенко пока не называет, ссылаясь на то, что переговоры по новой кандидатуре сначала должны пройти с губернатором Виктором Томенко.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:
В этой части должен быть человек, который четко понимает основы и принципы формирования регионального, а также федерального законодательства. Он должен быть авторитетен и уметь выстраивать различные отношения: организационные, технические между законодательным собранием и правительством края. Это достаточно серьезная фигура, и мы хотим, чтобы она действительно была работоспособной.
По словам спикера АКЗС, вопрос об упразднении данной должности не стоит. Сроки нового назначения пока не известны.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:
По началу у меня, как у руководителя парламента, возникал вопрос, зачем нам этот институт нужен. Со временем, когда начали нарабатывать определенные элементы взаимоотношений, сомнения ушли. Через представителя губернатора и правительства края в АКЗС доступно и удобно решать многие вопросы. Затем пришла Стелла Ивановна — действительно профессионал своего дела. Человек, который знает все основы работы государственных и муниципальных органов.
Напомним, 2 апреля Стеллу Штань взяли под стражу на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве.
Предположительно, защита постарается убедить суд в необходимости смягчения меры пресечения, например, на домашний арест или подписку о невыезде.