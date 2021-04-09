Кто может прийти на место в АКЗС незаменимой Стеллы Штань

На следующей неделе должны пройти переговоры по поводу кандидатуры на пост представителя губернатора и правительства края в АКЗС, который стал вакантен после возбуждения уголовного дела в отношении Стеллы Штань. Об этом председатель заксобрания Александр Романенко сообщил журналистам 8 апреля.

Конкретные фамилии Александр Романенко пока не называет, ссылаясь на то, что переговоры по новой кандидатуре сначала должны пройти с губернатором Виктором Томенко.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:

В этой части должен быть человек, который четко понимает основы и принципы формирования регионального, а также федерального законодательства. Он должен быть авторитетен и уметь выстраивать различные отношения: организационные, технические между законодательным собранием и правительством края. Это достаточно серьезная фигура, и мы хотим, чтобы она действительно была работоспособной.

По словам спикера АКЗС, вопрос об упразднении данной должности не стоит. Сроки нового назначения пока не известны.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань. Анна Зайкова

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:

По началу у меня, как у руководителя парламента, возникал вопрос, зачем нам этот институт нужен. Со временем, когда начали нарабатывать определенные элементы взаимоотношений, сомнения ушли. Через представителя губернатора и правительства края в АКЗС доступно и удобно решать многие вопросы. Затем пришла Стелла Ивановна — действительно профессионал своего дела. Человек, который знает все основы работы государственных и муниципальных органов.

Напомним, 2 апреля Стеллу Штань взяли под стражу на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве.

Предположительно, защита постарается убедить суд в необходимости смягчения меры пресечения, например, на домашний арест или подписку о невыезде.