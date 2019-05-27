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Политика

Кто стал самым богатым заместителем Сергея Дугина

Самым состоятельным заместителем главы Барнаула Сергея Дугина стал Анатолий Воронков, чей доход в 2018 году составил 2,479 млн рублей, следует из опубликованных деклараций чиновников. В должности первого зама он отвечает за дорожно-благоустроительный комплекс.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

У остальных пяти заместителей Дугина доход варьируется от 1,6 до 2 млн.

  • Артемов Александр (зам по социальной политике) — 2,014 млн рублей.
  • Вячеслав Химочка (зам по экономической политике) — 1,895 млн рублей.
  • Вячеслав Франк (первый зам, руководитель аппарата) — 1,776 млн рублей.
  • Александр Алексеенко (зам по городскому хозяйству) — 1,685 млн рублей.
  • Сергей Дёмин (зам по градостроительству) — 1,593 млн рублей.

Примечательно, что у большинства замов в пользовании находится больше недвижимости, чем в собственности. Скажем, у Франка, Дёмина и Химочки — дома и земельные участки, у Алексеенко — квартира. Только у Воронкова и Артемова в пользовании ничего нет — они сами являются владельцами недвижимости. У Артемова ее больше всего: квартира, доли еще в двух квартирах, земельный участок, погреб и гараж.

Напомним, мэр Сергей Дугин задекларировал доход за 2018 год в размере 3 млн рублей, что на 1,7 млн рублей меньше, чем годом ранее.

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