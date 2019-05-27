Кто стал самым богатым заместителем Сергея Дугина

У остальных пяти заместителей Дугина доход варьируется от 1,6 до 2 млн.
- Артемов Александр (зам по социальной политике) — 2,014 млн рублей.
- Вячеслав Химочка (зам по экономической политике) — 1,895 млн рублей.
- Вячеслав Франк (первый зам, руководитель аппарата) — 1,776 млн рублей.
- Александр Алексеенко (зам по городскому хозяйству) — 1,685 млн рублей.
- Сергей Дёмин (зам по градостроительству) — 1,593 млн рублей.
Примечательно, что у большинства замов в пользовании находится больше недвижимости, чем в собственности. Скажем, у Франка, Дёмина и Химочки — дома и земельные участки, у Алексеенко — квартира. Только у Воронкова и Артемова в пользовании ничего нет — они сами являются владельцами недвижимости. У Артемова ее больше всего: квартира, доли еще в двух квартирах, земельный участок, погреб и гараж.
Напомним, мэр Сергей Дугин задекларировал доход за 2018 год в размере 3 млн рублей, что на 1,7 млн рублей меньше, чем годом ранее.