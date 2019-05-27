Кто стал самым богатым заместителем Сергея Дугина

Самым состоятельным заместителем главы Барнаула Сергея Дугина стал Анатолий Воронков, чей доход в 2018 году составил 2,479 млн рублей, следует из опубликованных деклараций чиновников. В должности первого зама он отвечает за дорожно-благоустроительный комплекс.

У остальных пяти заместителей Дугина доход варьируется от 1,6 до 2 млн.

Артемов Александр ( зам по социальной политике) — 2,014 млн рублей.

зам по социальной политике) — 2,014 млн рублей. Вячеслав Химочка ( зам по экономической политике) — 1,895 млн рублей.

зам по экономической политике) — 1,895 млн рублей. Вячеслав Франк ( первый зам , руководитель аппарата) — 1,776 млн рублей.

первый зам руководитель аппарата) — 1,776 млн рублей. Александр Алексеенко ( зам по городскому хозяйству) — 1,685 млн рублей.

зам по городскому хозяйству) — 1,685 млн рублей. Сергей Дёмин ( зам по градостроительству) — 1,593 млн рублей.

Примечательно, что у большинства замов в пользовании находится больше недвижимости, чем в собственности. Скажем, у Франка, Дёмина и Химочки — дома и земельные участки, у Алексеенко — квартира. Только у Воронкова и Артемова в пользовании ничего нет — они сами являются владельцами недвижимости. У Артемова ее больше всего: квартира, доли еще в двух квартирах, земельный участок, погреб и гараж.

Напомним, мэр Сергей Дугин задекларировал доход за 2018 год в размере 3 млн рублей, что на 1,7 млн рублей меньше, чем годом ранее.