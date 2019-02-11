Кто такая Анастасии Шевченко и почему в ее поддержку митингуют по всей стране

10 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли акции в поддержку арестованной активистки организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Люди недовольны, что следователи не отпускали Шевченко с допроса в тот момент, когда ее умирающая дочь попала в реанимацию.

Кто такая Анастасия Шевченко и что произошло?

Анастасия Шевченко — член федерального совета «Открытой России» из Ростова-на-Дону, ей 39 лет, сообщает «Медуза». 21 января против нее завели уголовное дело за участие в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной (статья 284.1 УК РФ). Это первый случай уголовного преследования по этой статье в России.

23 января активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко заключили под домашний арест до 17 марта.

Реанимация. Михаил Хаустов

Что произошло с дочерью Анастасии Шевченко?

У Анастасии Шевченко трое детей. Старшая, 17-летняя Алина, имеет первую степень инвалидности и жила в пансионате.

29 января адвокат Анастасии Шевченко на заседании суда сообщил, что у девушки возникли осложнения со здоровьем, которые могут быть для нее смертельно опасными. Но суд оставил активистку под домашним арестом и не разрешил посещать дочь, сообщает currenttime.tv.

Днем 30 января девушка попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. В реанимации у Алины произошла остановка сердца и дыхания. Несмотря на это, следователь весь день продержала Анастасию Шевченко на допросах и отпустила к дочери только вечером. Утром 31 января ее дочь умерла.

Адвокат семьи Шевченко пояснил, что «в больнице очень долго готовили формальное подтверждение, что ребенок в реанимации», поэтому следователь дал разрешение так поздно.

Стол следователя. Анна Зайкова

Омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание на то, что дочь Анастасии Шевченко последнее время находилась на попечении государства: «Мама навещала ребёнка примерно два раза в год», — цитирует ее РИА Новости.

«Медуза» приводит слова журналистки ростовского интернет-издания «Блокнот» Елены Романовой. По ее словам, Анастасия Шевченко навещала дочь каждый месяц.

Акции в поддержку Анастасии Шевченко

Акция «Марш материнского гнева» 10 февраля прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Орле, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Кирове и Ижевске, сообщает «Коммерсант». Количество участников везде было разным, и не везде акции были согласованными — в том числе и в Москве. Несколько человек задержали.

В столице участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби об умершей дочери Анастасии Шевченко, пишет «Интерфакс».