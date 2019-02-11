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Политика

Кто такая Анастасии Шевченко и почему в ее поддержку митингуют по всей стране

10 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли акции в поддержку арестованной активистки организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Люди недовольны, что следователи не отпускали Шевченко с допроса в тот момент, когда ее умирающая дочь попала в реанимацию.

Анастасия Шевченко
Анастасия Шевченко
vk.com/id34380689

Кто такая Анастасия Шевченко и что произошло?

Анастасия Шевченко — член федерального совета «Открытой России» из Ростова-на-Дону, ей 39 лет, сообщает «Медуза». 21 января против нее завели уголовное дело за участие в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной (статья 284.1 УК РФ). Это первый случай уголовного преследования по этой статье в России.

23 января активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко заключили под домашний арест до 17 марта.

Реанимация.
Реанимация.
Михаил Хаустов

Что произошло с дочерью Анастасии Шевченко?

У Анастасии Шевченко трое детей. Старшая, 17-летняя Алина, имеет первую степень инвалидности и жила в пансионате.

29 января адвокат Анастасии Шевченко на заседании суда сообщил, что у девушки возникли осложнения со здоровьем, которые могут быть для нее смертельно опасными. Но суд оставил активистку под домашним арестом и не разрешил посещать дочь, сообщает currenttime.tv.

Днем 30 января девушка попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. В реанимации у Алины произошла остановка сердца и дыхания. Несмотря на это, следователь весь день продержала Анастасию Шевченко на допросах и отпустила к дочери только вечером. Утром 31 января ее дочь умерла.

Адвокат семьи Шевченко пояснил, что «в больнице очень долго готовили формальное подтверждение, что ребенок в реанимации», поэтому следователь дал разрешение так поздно.

Стол следователя.
Стол следователя.
Анна Зайкова

Омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание на то, что дочь Анастасии Шевченко последнее время находилась на попечении государства: «Мама навещала ребёнка примерно два раза в год», — цитирует ее РИА Новости.

«Медуза» приводит слова журналистки ростовского интернет-издания «Блокнот» Елены Романовой. По ее словам, Анастасия Шевченко навещала дочь каждый месяц.

Акции в поддержку Анастасии Шевченко

Акция «Марш материнского гнева» 10 февраля прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Орле, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Кирове и Ижевске, сообщает «Коммерсант». Количество участников везде было разным, и не везде акции были согласованными — в том числе и в Москве. Несколько человек задержали.

В столице участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби об умершей дочери Анастасии Шевченко, пишет «Интерфакс».

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