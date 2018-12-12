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Политика
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«Кто такая?»: Путин прокомментировал арест «шпионки Бутиной» в США

Российским спецслужбам ничего не известно об обвиненной властями США в шпионаже россиянке Марии Бутиной, сообщил президент РФ Владимир Путин 11 декабря во время заседания Совета по правам человека (СПЧ).

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По словам главы государства, после информации о ее аресте он опросил руководство спецслужб.

«А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает» — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что о Бутиной знали только, что «она работала замом у кого-то в Совете Федерации».

«Ей за это 15 лет может быть назначено. Это вообще что такое? Я не знаю, что они еще там придумают и чего ей накрутят на эти 15 лет», — добавил глава государства.

Ранее отец Бутиной подтвердил, что Мария согласилась на сделку со следствием, условием которой является признание вины в работе иностранным агентом на территории США без регистрации, пишет polit.ru. Американские СМИ писали, что после этой сделки Бутина, скорее всего, получит пять лет заключения, после чего ее депортируют в Россию.

По подозрению во вмешательство в политическую жизнь США в Вашингтоне 15 июля задержали родившуюся и получившую образование в Барнауле Марию Бутину.

По версии стороны обвинения, девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. 18 июля ее арестовали.

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