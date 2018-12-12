«Кто такая?»: Путин прокомментировал арест «шпионки Бутиной» в США

По словам главы государства, после информации о ее аресте он опросил руководство спецслужб.

«А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает» — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что о Бутиной знали только, что «она работала замом у кого-то в Совете Федерации».

«Ей за это 15 лет может быть назначено. Это вообще что такое? Я не знаю, что они еще там придумают и чего ей накрутят на эти 15 лет», — добавил глава государства.