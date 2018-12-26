Кто такие декабристы и почему провалился их переворот

26 декабря 1825 года в России произошла, пожалуй, самая громкая неудачная попытка госпереворота — в историю она вошла как Восстание декабристов. Почему это произошло, кто были основные участники и каковы последствия — расскажем про Восстание декабристов кратко в обзоре altapress.ru.

Лейб-гвардейский конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади

Каков был план декабристов?

Группа дворян, многие из которых были военными, попытались не допустить вступления на трон Николая I. Однако главной целью движения декабристов было не это, а идеалистические устремления — упразднение самодержавия и отмена крепостного права.

Декабристы хотели помешать войскам и Сенату принести присягу новому царю. Восставшие планировали занять Зимний дворец и Петропавловскую крепость, а царскую семью арестовать и якобы даже убить.

После этого декабристы планировали учредить Временное революционное правительства. Депутаты должны были принять Конституцию и созвать Всенародный собор (Учредительное собрание), который бы выбрал форму правления — конституционную монархию или республику.

Что предшествовало восстанию?

Декабристы были членами различных тайных обществ 1810—1820-х годов. Заговорщики планировали восстание на лето 1826 года, однако внезапная смерть императора Александра I в конце 1825 года ускорила событий.

После смерти Александра армия и госаппарат должны были присягнуть следующему по старшинству сыну Павла I — великому князю Константину Павловичу. Однако сам он престола не принимал, но и формально не отказывался от него в качестве императора. В стране создалось положение междуцарствия, отмечает РИА Новости.

После повторного отказа Константина от короны на престол должен был взойти третий сын Павла I — Николай Павлович. На 26 декабря была назначена «переприсяга» Николаю I. Руководители восстания решили воспользоваться этой ситуацией.

Сенат и Синод , Санкт-Петербург SERGiK73 , , from Wikimedia Commons

Что происходило в день восстания декабристов?

26 декабря к 11 часам утра офицеры-декабристы вывели ан Сенатскую площадь около 800 солдат Московского лейб-гвардии полка. Позже к ним присоединились части 2-го батальона Гренадерскогополка и матросы Гвардейского морского экипажа

Однако за несколько дней до этого будущего императора Николая предупредили о намерениях декабристов. Часть членов декабристского движения принесли присягу Николаю. Когда назначенный диктатором восстания князь Сергей Трубецкой не появился на площади, заговорщики долго.

Этим воспользовался герой Отечественной войны 1812 граф Михаил Милорадович, который уговаривал собравшихся разойтись. Однако Евгений Оболенский, выйдя из рядов восставших, убеждал Милорадовича отъехать, а потом легко ранил его штыком в бок. В то же время граф Михаил Каховский ранил генерал-губернатора выстрелом из пистолета — в тот же день Милорадович скончался.

После этого Николай успел взять в свои руки инициативу. Правительственные войска вчетверо превосходили армию декабристов. В итоге после серии перестрелок план декабристов провалился, на улицах и площади к ночи лежали сотни трупов.

Сенатская площадь. Картина художника Карла Колмана К. Кольман , СС0 , via Wikimedia Commons

Как проходили казни декабристов?

Оставшихся в живых декабристов арестовали и свозили в Зимний дворец. Николай I сам выступал в роли следователя.

Всего под следствие попали 579 человек, из них 287 признали виновными. Пятерых человек казнили: это Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Петр Каховский, Михаил. Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьёв-Апостол. Еще 120 человек сослали на каторгу в Сибирь.

Значение восстания декабристов

Декабристы заложили основы революционных традиций, некоторые их идеи спустя несколько десятков лет реализовались в виде отмены крепостного права в России.