Кто в городе хозяин. Что должен сделать новый глава Барнаула в первую очередь

31 января станет ясно, кто из девяти претендентов на пост главы Барнаула не будет допущен до конкурса . В связи с тем, что появление нового градоначальника не за горами, altapress.ru решил выяснить у экспертов, что в первую очередь должен сделать руководитель краевой столицы.

Увидеть город целиком

Владислав Вакаев. Олег Богданов , altapress.ru

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия»:

Я думаю, новому главе города необходимо сделать две принципиально важные вещи. Во-первых, нужно выстроить цельный образ города. Нужно максимально понятно показать и донести, где у нас будут зеленые зоны, общественные пространства, промышленные зоны, жилые территории. То есть необходимо обозначить цельный вектор, куда будет развиваться наш город, позволить, что называется, увидеть город целиком. Во-вторых, принципиально важно изменить модель взаимодействия между городской властью и обществом. Мы отчетливо можем наблюдать, что сегодня горожане хотят участвовать в жизни Барнаула, но этого не происходит. А потом многие удивляются, почему горожан не удовлетворяет то, как используется то или иное пространство, почему людям не понравился тот или иной городской праздник. Поэтому так необходим новый формат взаимодействия власти и людей. Нужно понять — горожане «выросли» и с ними необходимо общаться иначе, чем раньше.

Показать городу хозяина

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

Дмитрий Дворядкин,

председатель Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

К сожалению, сегодня главнейшая проблема — это снег. Город просто зарос в снегу, и из-за этого остро ощущается отсутствие в Барнауле настоящего хозяина. Ну, а дальше — создание комфортной среды для жителей. В Барнауле не хватает парков, зеленых зон, общественных пространств. Без этого очень некомфортно жить в Барнауле. И поэтому молодежь отсюда уезжает. А без молодежи у города нет будущего.

Разобраться с транспортом

Виталий Смокотин , генеральный директор компании «Мартика». Анна Зайкова

Виталий Смокотин,

генеральный директор , соучредитель компании «Мартика»:

Если говорить о проблемах, которые может решить именно городской глава, то я бы выделил три. Все они связаны с транспортной логистикой. Первая — правильная организация дорожного движения и борьба с пробками. Вторая — автомобилизация наших дворов. Поймите правильно — наши дворы сегодня стали не для жителей, а для машин. Третья проблема — городской транспорт. Он должен быть качественным, комфортным и безопасным. Может быть тогда часть барнаульцев будут добираться на работу на автобусе или трамвае. А сегодняшнее состояние нашего транспорта — это неуважение к барнаульцам. Отсюда, в том числе, все проблемы городской логистики.

Генерировать проекты

Юрий Фриц. Анна Зайкова

Юрий Фриц,

председатель Алтайского союза предпринимателей:

Я начну с того, что мне ближе всего — с бизнеса. Думаю, что город и край в целом должны отличаться от других регионов и иметь конкурентные преимущества. Например, в налоговой политике. Регион должен быть привлекателен для сторонних инвесторов и тех предпринимателей, которые уже работают здесь. Самое сложное — это создание рабочих мест. Нужно генерировать проекты, которые потянут за собой приход денег, рабочей силы в регион и оживят экономику. Здесь я бы не надеялся на какие-то будущие мегапроекты, а поддерживал тех людей, которые уже сейчас вкладывают собственные средства в развитие бизнеса. Нужно уделить внимание городской среде — мы забыли про парки, скверы, аллеи, зеленые уголки. Что значит термин «комфортная городская среда», многие уже плохо помнят. В городе должны появиться площадки, которые станут центрами притяжения для горожан разных возрастов, куда бы они приходили отдыхать, гулять. Возможно, тема экологии могла бы стать для нас объединяющей, общая цель — сделать город самым зеленым, чистым, комфортным. Думаю, стоит найти способ вовлечь горожан в самоуправление. Чтобы они были не только участниками процессов, которые инициирует власть, но и почувствовали себя генераторами идей, к которым прислушиваются, которые обсуждаются и воплощаются в реальности. Жители Барнаула должны быть максимально вовлечены в любые вопросы, регулирующие городскую жизнь, и хотелось бы, чтобы власть именно в этом видела смысл своего существования. Нужно, чтобы каждый человек ощущал сопричастность к событиям, которые происходят в городе.

Куда не ткни — везде беда

Александр Гончаренко. Стас Хазиев

Александр Гончаренко,

председатель отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае:

Наша партия не принимает участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула, потому что мы уверены, что мэра в Барнауле нужно выбирать прямым всенародным голосованием. А процедура, которая используется сегодня, на наш взгляд, противоречит интересам горожан. По поводу того, что необходимо сделать в городе в первую очередь, все легко — достаточно просто посмотреть в окно и пройтись по улице. Все завалено снегом, хромает коммунальная система. Вообще — куда не ткни, везде беда. Но тут нужно понимать и то, что у города почти нет возможности самостоятельно принимать решения и нет денег, чтобы решать проблемы. При имеющемся бюджете, при имеющихся долгах и дефиците полномочий что можно сделать?

Реальный диалог с горожанами

Данил Дегтярев. ВКонтакте/Urban History

Данил Дегтярев,

краевед , кандидат исторических наук: