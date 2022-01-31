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Кто в городе хозяин. Что должен сделать новый глава Барнаула в первую очередь

31 января станет ясно, кто из девяти претендентов на пост главы Барнаула не будет допущен до конкурса. В связи с тем, что появление нового градоначальника не за горами, altapress.ru решил выяснить у экспертов, что в первую очередь должен сделать руководитель краевой столицы.

Барнаул. Зима.
Барнаул. Зима.
Анна Зайкова.

Увидеть город целиком

Владислав Вакаев.
Владислав Вакаев.
Олег Богданов, altapress.ru

Владислав Вакаев,
депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия»:

Я думаю, новому главе города необходимо сделать две принципиально важные вещи. Во-первых, нужно выстроить цельный образ города. Нужно максимально понятно показать и донести, где у нас будут зеленые зоны, общественные пространства, промышленные зоны, жилые территории. То есть необходимо обозначить цельный вектор, куда будет развиваться наш город, позволить, что называется, увидеть город целиком.

Во-вторых, принципиально важно изменить модель взаимодействия между городской властью и обществом. Мы отчетливо можем наблюдать, что сегодня горожане хотят участвовать в жизни Барнаула, но этого не происходит. А потом многие удивляются, почему горожан не удовлетворяет то, как используется то или иное пространство, почему людям не понравился тот или иной городской праздник. Поэтому так необходим новый формат взаимодействия власти и людей. Нужно понять — горожане «выросли» и с ними необходимо общаться иначе, чем раньше.

Показать городу хозяина

Дмитрий Дворядкин.
Дмитрий Дворядкин.
Анна Зайкова.

Дмитрий Дворядкин,
председатель Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

К сожалению, сегодня главнейшая проблема — это снег. Город просто зарос в снегу, и из-за этого остро ощущается отсутствие в Барнауле настоящего хозяина. Ну, а дальше — создание комфортной среды для жителей. В Барнауле не хватает парков, зеленых зон, общественных пространств. Без этого очень некомфортно жить в Барнауле. И поэтому молодежь отсюда уезжает. А без молодежи у города нет будущего.

Разобраться с транспортом

Виталий Смокотин, генеральный директор компании &quot;Мартика&quot;.
Виталий Смокотин, генеральный директор компании «Мартика».
Анна Зайкова

Виталий Смокотин,
генеральный директор, соучредитель компании «Мартика»:

Если говорить о проблемах, которые может решить именно городской глава, то я бы выделил три. Все они связаны с транспортной логистикой. Первая — правильная организация дорожного движения и борьба с пробками. Вторая — автомобилизация наших дворов. Поймите правильно — наши дворы сегодня стали не для жителей, а для машин.

Третья проблема — городской транспорт. Он должен быть качественным, комфортным и безопасным. Может быть тогда часть барнаульцев будут добираться на работу на автобусе или трамвае. А сегодняшнее состояние нашего транспорта — это неуважение к барнаульцам. Отсюда, в том числе, все проблемы городской логистики.

Генерировать проекты

Юрий Фриц.
Юрий Фриц.
Анна Зайкова

Юрий Фриц,
председатель Алтайского союза предпринимателей:

Я начну с того, что мне ближе всего — с бизнеса. Думаю, что город и край в целом должны отличаться от других регионов и иметь конкурентные преимущества. Например, в налоговой политике. Регион должен быть привлекателен для сторонних инвесторов и тех предпринимателей, которые уже работают здесь.

Самое сложное — это создание рабочих мест. Нужно генерировать проекты, которые потянут за собой приход денег, рабочей силы в регион и оживят экономику. Здесь я бы не надеялся на какие-то будущие мегапроекты, а поддерживал тех людей, которые уже сейчас вкладывают собственные средства в развитие бизнеса.

Нужно уделить внимание городской среде — мы забыли про парки, скверы, аллеи, зеленые уголки. Что значит термин «комфортная городская среда», многие уже плохо помнят. В городе должны появиться площадки, которые станут центрами притяжения для горожан разных возрастов, куда бы они приходили отдыхать, гулять.

Возможно, тема экологии могла бы стать для нас объединяющей, общая цель — сделать город самым зеленым, чистым, комфортным.

Думаю, стоит найти способ вовлечь горожан в самоуправление. Чтобы они были не только участниками процессов, которые инициирует власть, но и почувствовали себя генераторами идей, к которым прислушиваются, которые обсуждаются и воплощаются в реальности.

Жители Барнаула должны быть максимально вовлечены в любые вопросы, регулирующие городскую жизнь, и хотелось бы, чтобы власть именно в этом видела смысл своего существования. Нужно, чтобы каждый человек ощущал сопричастность к событиям, которые происходят в городе.

Куда не ткни — везде беда

Александр Гончаренко.
Александр Гончаренко.
Стас Хазиев

Александр Гончаренко,
председатель отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае:

Наша партия не принимает участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула, потому что мы уверены, что мэра в Барнауле нужно выбирать прямым всенародным голосованием. А процедура, которая используется сегодня, на наш взгляд, противоречит интересам горожан.

По поводу того, что необходимо сделать в городе в первую очередь, все легко — достаточно просто посмотреть в окно и пройтись по улице. Все завалено снегом, хромает коммунальная система. Вообще — куда не ткни, везде беда.

Но тут нужно понимать и то, что у города почти нет возможности самостоятельно принимать решения и нет денег, чтобы решать проблемы. При имеющемся бюджете, при имеющихся долгах и дефиците полномочий что можно сделать?

Реальный диалог с горожанами

Данил Дегтярев.
Данил Дегтярев.
ВКонтакте/Urban History

Данил Дегтярев,
краевед, кандидат исторических наук:

Я считаю, что в первую очередь новый глава Барнаула должен объявить, что в принятии решений он будет ориентироваться на мнение горожан, сразу же создать реально действующий механизм диалога мэрии с барнаульцами и обещать регулярные отчеты перед горожанами о своей работе. И делать их потом, разумеется.

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