Шаг до очной ставки: отсев претендентов на пост главы Барнаула назначен на 31 января

Заседание комиссии, которое определит, кто из девяти претендентов на пост главы Барнаула не будет допущен до конкурса, состоится в ближайшую пятницу, 31 января.

Как рассказал altapress.ru заместитель председателя Барнаульской городской думы, секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко, в ходе заседания члены комиссии заслушают доклад о полноте и подлинности сведений, предоставленных соискателями на вакантное кресло градоначальника.

«Заседание комиссии пройдет 31 января и пройдет без участия претендентов на пост главы города. На нем будет решено, кто из заявившихся на конкурс будет к нему допущен, а кто — нет», — сказал собеседник.

Далее, по словам Сергея Струченко, состоится еще одно заседание конкурсной комиссии. Оно назначено на 6 февраля.

«На это заседание уже будут приглашены претенденты на пост главы города. Им будет дано по 15 минут для того, чтобы кратко представить свои программы развития города», — добавил секретарь комиссии.

Затем комиссия определится с соискателями, которые пройдут отбор и будут рекомендованы для избрания на вакантную должность градоначальника. А 14 февраля, в ходе сессии городской думы, депутаты проголосуют за того или иного кандидата и определят, кто же в итоге станет главой города.

Городская дума Барнаула. Дмитрий Кудрявцев

Кто претендует на пост главы Барнаула?

На участие в конкурсе на замещение должности главы краевой столицы заявились девять человек.

Среди них: исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Напомним, что пост главы Барнаула стал вакантен после досрочной отставки Сергея Дугина. Он покинул должность в августе 2019 года.