Запросы направлены: претендентов на пост главы Барнаула проверяют «на чистоту»

История, связанная с конкурсом по замещению должности главы Барнаула, перешла в «бумажную» стадию. Биографии претендентов на вакантное место проверяют на подлинность и «чистоту».

Как рассказал altapress.ru секретарь конкурсной комиссии, депутат барнаульской городской думы Сергей Струченко, в данный момент по инстанциям разосланы бумаги на предмет того, насколько документы, поданные кандидатами на должность главы города, соответствуют всем необходимым требованиям.

«Все запросы направлены. Это кропотливая работа. Мы получаем ответы из того или иного ведомства. Иногда данные неполные и мы вновь направляем запросы. Планируем, что к 15 января мы завершим эту работу и получим всю обобщающую информацию», — отметил Сергей Струченко.

Кто претендует на пост главы Барнаула?

На участие в конкурсе подали документы девять человек. Среди них исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Мэрия Барнаула. Олег Богданов

Когда состоится конкурс?

Конкурс состоится 6 февраля. Конкурсная комиссия определится с кандидатами, которые пройдут отбор и будут рекомендованы для избрания на вакантную должность.

Затем, 14 февраля, в ходе сессии городской думы депутаты проголосуют за того или иного кандидата и определят, кто же в итоге станет градоначальником.

Как долго Барнаул живет без главы города?

Предыдущий городской голова Сергей Дугин досрочно покинул пост в середине августа 2019 года. Таким образом, без градоначальника Барнаул живет уже почти пять месяцев.