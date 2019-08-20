Город без головы: «созрел» ли Барнаул для возвращения прямых выборов мэра

Отставка главы Барнаула Сергея Дугина на время «обезглавила» краевую столицу. Сразу после объявления об уходе градоначальника с поста в городе заговорили о возможности возвращения прямых выборов мэра, а в краевой парламент внесли соответствующий законопроект. Altapress.ru решил разобраться, есть ли сегодня в Барнауле условия, чтобы говорить о реальности такой перспективы.

В принципе, если вспоминать условия, в которых состоялся уход Сергея Дугина, то их можно назвать благоприятными. Все его предшественники оставляли пост при куда более печальных обстоятельствах — Игорь Савинцев и Владимир Колганов ушли в отставку на фоне уголовных дел, а мэр краевой столицы Владимир Баварин погиб в автокатастрофе.

Ухода же Сергея Дугина ждали еще с прошлого года. Впрочем, тем не менее, он произошел весьма неожиданно — в разгар подготовки города к отопительному сезону и масштабных ремонтно-благоустроительных работ.

При этом, буквально в тот же день, когда стало известно об отставке градоначальника, на повестку вернулся вопрос — а не созрели ли в городе предпосылки для возвращения прямых выборов мэра? Во всяком случае фракция «Справедливой России» в краевом заксобрании сразу же внесла в парламент соответствующий проект закона.

Перезагрузка и «спуск пара»

Как отмечает лидер фракции эсеров в АКЗС Александр Молотов, у представителей его партии существует системная позиция по поводу того, что прямые выборы глав муниципалитетов — необходимая процедура.

Александр Молотов. Анна Зайкова

«Наша партия является драйвером темы выборности глав на местах и мы отстаиваем свою позицию постоянно. Проект закона о прямых выборах мэра Барнаула мы подготовили еще в июне и хотели внести его в АКЗС в начале нового политического сезона, но отставка Сергея Ивановича заставила нас действовать, исходя из ситуации», — отмечает собеседник.

При этом Молотов уверен, что в Барнауле имеются все условия для того, чтобы вернуть процедуру выборности главы города. В качестве положительного примера города, где в свое время были отменены выборы мэра, а затем возвращены, он назвал столицу Бурятии — Улан-Удэ.

Лидер фракции эсеров также указал на то, что примерно в половине административных центров сибирских регионов до сих пор выборы мэра — сохранены. В данном случае Александр Молотов назвал Новосибирск, Абакан, Томск.

Кроме того, депутат уверен, что в возврате прямых выборов градоначальника Барнаула заинтересованы и сами власти, поскольку, по словам собеседника, барнаульский электорат является весьма протестным и оппозиционно настроенным, а процедура избираемости мэра дала бы возможность гражданам «спустить пар».

Эсер добавляет, что сама ситуация в городе, при которой главой был тяготящийся этой должностью человек, требует перезагрузки.

Готовность поддержать предложение СР, по словам Молотова, готовы фракции КПРФ и ЛДПР. «Жириновцы» на минувшей неделе уже успели провести в центре Барнаула пикет за возвращение прямых выборов градоначальника. Коммунисты, судя по всему, тоже не намерены оставаться в стороне.

Как рассказала altapress.ru персек крайкома КПРФ Мария Прусакова ее партия также последовательно выступает за прямые выборы мэров. Она также подчеркнула, что сегодня в этом плане в Алтайском крае существует очевидный дисбаланс.

Мария Прусакова. Алтайский центр политического консалтинга и избирательных технологий

«Президента страны мы выбираем, губернатора выбираем, а глав городов и районов — нет. Это очень странное несоответствие. При этом отсутствие выборности глав городов и глав районов отрицательно сказывается на их работе, поскольку они фактически не несут ответственности перед гражданами», — подчеркивает собеседница.

Также она добавила, что в АКЗС обозначилась консолидированная позиция трех оппозиционных фракций в лице КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, которые совместно будут выступать за возврат Барнаула к практике прямых выборов мэра.

Вопрос политической воли

Говоря же о перспективах внесенного законопроекта, Александр Молотов, признает, что решить этот вопрос без поддержки большинства в парламенте, которое принадлежит «Единой России» — невозможно.

Технологически, если правящая партия не поддержит данное предложение, идея выборности главы Барнаула так и останется идеей.

Впрочем, по словам Молотова, по его мнению, сегодняшнее большинство в АКЗС является несамостоятельным в принятии решений и в целом упирается в политическую волю губернатора.

И вот это самый интересный вопрос. По мнению Александра Молотова, действующий глава региона Виктор Томенко, вполне способен сам выступить сторонником идеи выборности главы Барнаула.

«Его политическая воля зависит от общественно-политического климата. Я уверен, что сегодня в городе имеются все условия для того, чтобы вернуть прямые выборы мэра. И если губернатор поймет, что это лучший вариант, то наше предложение имеет шансы на то, чтобы быть поддержанным», — заключает глава фракции СР.

Не время для политики

Впрочем, такой настрой инициаторов законопроекта о прямых выборах главы Барнаула в «голубом доме», судя по всему, не разделяют и, похоже, считают существующую систему вполне жизнеспособной.

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова , altapress.ru.

Напомним, что соискатели на должность градоначальника в настоящее время проходят через жернова конкурсной комиссии, после чего городские депутаты одобряют наиболее предпочтительную кандидатуру.

Такой механизм считает вполне эффективным заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, в компетенцию которого, в частности, входят вопросы внутренней политики.

Выражая свое мнение по поводу того, что в краевой столице вновь начали говорить о возможности возврата прямых выборов градоначальника, вице-премьер отмечает:

«Вопрос о возвращении прямых выборов мэра актуален только для тех, кто любит что-то пообсуждать. Уверен, что работа главы муниципалитета должна быть отдалена от политики. Муниципалитету необходим грамотный администратор, который будет заниматься проблемами населенного пункта».

По словам Дениса Губина, именно административные, а не политические функции должны быть в центре внимания главы муниципалитета, поскольку от этого в конце концов зависит жизнеобеспечение города, функционирование всех систем и безопасность людей.

Краевая доминанта

Весьма скептично на перспективы возвращения прямых выборов главы Барнаула смотрят представители экспертного сообщества. Так, политолог Сергей Асеев считает, что в принципе процедура прямых выборов мэра — это вообще чисто технический вопрос, который решается в контексте взаимодействия федерального центра с регионами и обуславливается теми или иными политическими трендами.

Виктор Томенко и Сергей Дугин прогулялись по Барнаулу Андрей Чурилов altairegion22.ru

По словам эксперта, в памяти еще свежо, как несколько лет назад в большинстве крупных городов страны были свернуты процедуры выборности мэров.

«Сегодня в стране нет такой ситуации, чтобы на примере одного лишь Барнаула возвращать институт прямых выборов. Кроме того, горожан в принципе не особо волнует, как определяется руководитель города. Им куда важнее видеть, что решаются вопросы сферы ЖКХ, дорог и строительства. Возвращение же в нашем городе этой темы в политическую плоскость — это в первую очередь вопрос самопиара ряда политических партий», — отмечает собеседник.

Саму же отставку Сергея Дугина эксперт считает предсказуемой, а вопрос утверждения нового городского головы — решенным. Причем, приоритет в определении того, кому предстоит далее руководить краевой столицей, по словам Сергея Асеева, как и ранее, остается за региональными властями.

Примерно того же мнения придерживается и политолог Константин Лукин, который выразил уверенность, что в данный момент действующий губернатор Виктор Томенко уже определился с человеком, который может быть поставлен на вакантную должность.

«Приоритет в принятии решения будет однозначно за краевыми властями», — уверен собеседник, добавляя, что в любом случае при новом губернаторе во главе Барнаула горожане увидят персону более соответствующую образу действующего регионального руководителя и весьма отличную от теперь уже экс-градоначальника Сергея Дугина.

Александр Шелягин