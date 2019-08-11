Куда и зачем Путин увез главу Крыма в люльке мотоцикла «Урал»

Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» прокатил главу Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Таким образом они приехали на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона», пишет РИА Новости.

Далее вместе с лидером «Ночных волков» Александром Залдостановым (Хирургом) президент подъехал прямо к сцене, откуда приветствовал участников фестиваля. К мотоциклу был прикреплен флаг России.

«У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей. Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Как пишет РБК, глава государства неоднократно встречался с байкерами. В 2009 году, возглавляя правительство, он посетил шоу в Севастополе, приехав туда на мотоцикле.

В 2011 году прибыл на байк-шоу «Ночных волков» в Новороссийске во главе колонны мотоциклистов за рулем трехколесного Harley-Davidson.

В 2012-ом на четыре часа опоздал на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем в Ялте, первым делом отправившись на базу «Ночных волков» в Севастополе.

Байк-шоу «Тень Вавилона» стало 11 по счету из тех, что проводятся в Крыму. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году.

В 2017 году Владимир Путин рассказал о своем мотоцикле, отмечает «Коммерсант». Осматривая стенд японского производителя Kawasaki на выставке в Екатеринбурге, президент признался, что катался на байке этого бренда.