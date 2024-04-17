Куда исчез председатель барнаульского комитета ЖКХ и кто там сейчас за главного

Андрей Никулин, назначенный в июле 2023 года председателем барнаульского комитета ЖКХ, уволился по собственному желанию. Эту информацию altapress.ru подтвердили в мэрии. Новый руководитель пока не назначен, но, по данным ЕГРЮЛ, лицо, имеющее право действовать без доверенности, в комитете имеется.

О назначении Андрея Никулина на должность председателя городского комитета ЖКХ пресс-служба администрации Барнаула сообщила 3 июля 2023 года. До этого Никулин возглавлял МУП «Специализированная похоронная служба» (позднее преобразованное в муниципальное бюджетное учреждение).

Однако уже в этом году Никулин уволился с поста председателя комитета по собственному желанию, сообщили в мэрии. Датой смены руководителя ЕГРЮЛ указывает еще 29 февраля.

«По моим сведениям, Никулин просто уехал в другой город – в Новосибирск», — объяснил Сергей Струченко, депутат Барнаульской гордумы, входящий в состав комитета по городскому хозяйству.

Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва. Дмитрий Лямзин

Струченко также сказал, что депутаты назначение председателя комитета ЖКХ горадминистрации не согласовывают – это целиком прерогатива первого лица города.

«Мы даем согласие на утверждение глав районных администраций города – это новшество прошлого года», — объяснил депутат.

По данным ЕГРЮЛ, новым лицом, имеющим право действовать без доверенности, в комитете ЖКХ является Алексей Пахоменко, заместитель председателя по работе с общественностью.

Ранее altapress.ru рассказывал об одном из последних кадровых решений главы города Вячеслава Франка: его заместителем по дорожному хозяйству и транспорту вместо уволенного Антона Шеломенцева назначили Андрея Курышина.

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