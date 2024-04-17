17 апреля
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Политика

Куда исчез председатель барнаульского комитета ЖКХ и кто там сейчас за главного

Андрей Никулин, назначенный в июле 2023 года председателем барнаульского комитета ЖКХ, уволился по собственному желанию. Эту информацию altapress.ru подтвердили в мэрии. Новый руководитель пока не назначен, но, по данным ЕГРЮЛ, лицо, имеющее право действовать без доверенности, в комитете имеется.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

О назначении Андрея Никулина на должность председателя городского комитета ЖКХ пресс-служба администрации Барнаула сообщила 3 июля 2023 года. До этого Никулин возглавлял МУП «Специализированная похоронная служба» (позднее преобразованное в муниципальное бюджетное учреждение).

Однако уже в этом году Никулин уволился с поста председателя комитета по собственному желанию, сообщили в мэрии. Датой смены руководителя ЕГРЮЛ указывает еще 29 февраля.

«По моим сведениям, Никулин просто уехал в другой город – в Новосибирск», — объяснил Сергей Струченко, депутат Барнаульской гордумы, входящий в состав комитета по городскому хозяйству.

Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Дмитрий Лямзин

Струченко также сказал, что депутаты назначение председателя комитета ЖКХ горадминистрации не согласовывают – это целиком прерогатива первого лица города.

«Мы даем согласие на утверждение глав районных администраций города – это новшество прошлого года», — объяснил депутат.

По данным ЕГРЮЛ, новым лицом, имеющим право действовать без доверенности, в комитете ЖКХ является Алексей Пахоменко, заместитель председателя по работе с общественностью.

Ранее altapress.ru рассказывал об одном из последних кадровых решений главы города Вячеслава Франка: его заместителем по дорожному хозяйству и транспорту вместо уволенного Антона Шеломенцева назначили Андрея Курышина.

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