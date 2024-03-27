В мэрии рассказали, кто станет замглавы администрации Барнаула вместо Шеломенцева

Новым замглавой администрации может стать Андрей Курышин — действующий глава Железнодорожного района Барнаула, до этого много лет руководивший муниципальным предприятием "Автодорстрой". Об этом сообщает "Толк".

Андрей Курышин может пост заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.

Напомним, что ранее место занимал Антон Шеломенцев, который сейчас обвиняют в уголовном деле о получении взятки в особо крупном размере.

Отмечается, что официально назначение может состояться на следующей неделе.

Андрея Курышина назначили главой Железнодорожного района в апреле прошлого года. До этого он семь лет был главой "Автодорстрой". В целом на руководящих постах Курышин находится 10 лет.

Пока неизвестно, кто встанет на его место.

Ранее сообщалось, что Андрей Курышин рассказал о работе барнаульских дорожников в зимнем сезоне.

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