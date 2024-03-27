В мэрии рассказали, кто станет замглавы администрации Барнаула вместо Шеломенцева

Андрей Курышин может пост заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.
Напомним, что ранее место занимал Антон Шеломенцев, который сейчас обвиняют в уголовном деле о получении взятки в особо крупном размере.
Отмечается, что официально назначение может состояться на следующей неделе.
Андрея Курышина назначили главой Железнодорожного района в апреле прошлого года. До этого он семь лет был главой "Автодорстрой". В целом на руководящих постах Курышин находится 10 лет.
Пока неизвестно, кто встанет на его место.
Ранее сообщалось, что Андрей Курышин рассказал о работе барнаульских дорожников в зимнем сезоне.
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