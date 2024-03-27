27 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

В мэрии рассказали, кто станет замглавы администрации Барнаула вместо Шеломенцева

Новым замглавой администрации может стать Андрей Курышин — действующий глава Железнодорожного района Барнаула, до этого много лет руководивший муниципальным предприятием "Автодорстрой". Об этом сообщает "Толк".

Андрей Курышин.
Андрей Курышин.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Андрей Курышин может пост заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.

Напомним, что ранее место занимал Антон Шеломенцев, который сейчас обвиняют в уголовном деле о получении взятки в особо крупном размере.

Отмечается, что официально назначение может состояться на следующей неделе.

Андрея Курышина назначили главой Железнодорожного района в апреле прошлого года. До этого он семь лет был главой "Автодорстрой". В целом на руководящих постах Курышин находится 10 лет.

Пока неизвестно, кто встанет на его место.

Ранее сообщалось, что Андрей Курышин рассказал о работе барнаульских дорожников в зимнем сезоне.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость