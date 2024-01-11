11 января
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Происшествия

Замглавы мэра Барнаула задержали оперативники

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Предварительно, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

При этом средства предназначались за "общее покровительство" предприятий, которые принадлежали бизнесмену. Также за выгодные маршруты, несмотря на отсутствие автобусов соответствующего уровня.

По месту жительства и работы подозреваемого провели обыски. В ближайшее время Шеломенцева заключат под стражу.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник на Алтае обманул подростков на деньги.

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