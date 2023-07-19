Бывший чиновник на Алтае обманул подростков на деньги

Бывшего главу села Чоя Республики Алтай будут судить за превышение должностных полномочий, невыплату зарплаты и служебный подлог, сообщает СУ СК по региону.

Будучи главой Чойского поселения в 2022-2023 годах обвиняемый принял на временные работы девять несовершеннолетних от 14 до 17 лет по договору с районным центром занятости.

После увольнения подростков экс-чиновник не выплатил им начисленную зарплату на общую сумму около 21 тыс. рублей, нарушив их право на вознаграждение за труд.

Также выяснилось, что в 2021 году, будучи главой местного самоуправления, мужчина принял на должность разнорабочего местного жителя, приговоренного судом к исправительным работам.

Однако вместо исполнения наказания осужденный по указанию главы делал ремонт в его квартире.

Свою вину бывший чиновник признал. Суд назначил ему домашний арест. Кроме того, на его квартиру в жилом доме и земельный участок наложили арест.

Следствие собрало достаточно доказательств, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что бывший глава алтайского района пойдет под суд за раздачу земли знакомым.