1 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бывший глава алтайского района пойдет под суд за раздачу земли знакомым

Экс-главу Турочакского района Виктора Осипова отправят под суд за четыре преступления с превышением должностных полномочий, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

В 2016—2017 годах, еще будучи главой одного из поселений района, Осипов поручил работникам сделать документы о передаче трех земельных участков в собственность своим знакомым.

Так, поселение получило ущерб на кадастровую стоимость потерянных участков в размере почти 900 тыс. рублей.

В 2020 году, когда обвиняемый уже был главой района, он незаконно дал гражданину в аренду участок для огородничества площадью примерно 1,3 тыс. кв. м.

При этом участок уже принадлежал другому человеку. Там были построены дом, баня и еще несколько зданий.

Впоследствии арендатор снес расположенные на участке постройки, чем нанес собственнику ущерб почти на четыре млн рублей.

Осипов вину не признал. Однако следствие уже собрало достаточно доказательств, дело направили в суд.

Ранее сбившего ребенка экс-депутата осудили на 10 месяцев исправительных работ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость