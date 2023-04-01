Бывший глава алтайского района пойдет под суд за раздачу земли знакомым

В 2016—2017 годах, еще будучи главой одного из поселений района, Осипов поручил работникам сделать документы о передаче трех земельных участков в собственность своим знакомым.
Так, поселение получило ущерб на кадастровую стоимость потерянных участков в размере почти 900 тыс. рублей.
В 2020 году, когда обвиняемый уже был главой района, он незаконно дал гражданину в аренду участок для огородничества площадью примерно 1,3 тыс. кв. м.
При этом участок уже принадлежал другому человеку. Там были построены дом, баня и еще несколько зданий.
Впоследствии арендатор снес расположенные на участке постройки, чем нанес собственнику ущерб почти на четыре млн рублей.
Осипов вину не признал. Однако следствие уже собрало достаточно доказательств, дело направили в суд.
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