29 марта
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Происшествия

Сбившего ребенка экс-депутата осудили на 10 месяцев исправительных работ

Бывший депутат Татарска Новосибирской области сбил маленького мальчика 30 октября 2022 года, сообщает Mash Siberia.

Чиновник сбил ребенка и скрылся.
Чиновник сбил ребенка и скрылся.
Mash Siberia

67-летний Сергей Мамонтов вывернул из-за поворота в тот момент, когда на дороге находился шестилетний ребенок. Малыш в этот момент искал гуляющую на улице кошку.

Автомобиль сбил мальчика и проехался по нему. Чиновник вышел из машины, в растерянности потрогал пострадавшего и уехал.

После этого мальчик сумел самостоятельно подняться и добраться домой. Маме он сказал, что «ударился о белую машину».

Позже соседи рассказали подробности. Ребенка доставили в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Мамонтова признали виновным по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состояния». Также экс-чиновника обязали отдавать 15% зарплаты в бюджет.

Ранее иномарка сбила семилетнего ребенка в Барнауле. Водитель скрылся с места происшествия, его ищет полиция.

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