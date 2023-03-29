Сбившего ребенка экс-депутата осудили на 10 месяцев исправительных работ

67-летний Сергей Мамонтов вывернул из-за поворота в тот момент, когда на дороге находился шестилетний ребенок. Малыш в этот момент искал гуляющую на улице кошку.

Автомобиль сбил мальчика и проехался по нему. Чиновник вышел из машины, в растерянности потрогал пострадавшего и уехал.

После этого мальчик сумел самостоятельно подняться и добраться домой. Маме он сказал, что «ударился о белую машину».

Позже соседи рассказали подробности. Ребенка доставили в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Мамонтова признали виновным по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состояния». Также экс-чиновника обязали отдавать 15% зарплаты в бюджет.

Ранее иномарка сбила семилетнего ребенка в Барнауле. Водитель скрылся с места происшествия, его ищет полиция.