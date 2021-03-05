Кум Путина повысил свой рейтинг до «кандидата в президенты»

Опрос центра «Социальный мониторинг» показал, что если бы президентские выборы на Украине проходили в конце февраля 2021 года, то во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) — будь то Виктор Медведчук или Юрий Бойко, сообщают украинские «Вести».

Рейтинг Медведчука в сравнении с январским опросом «Соцмониторинга» не только удержался, но и вырос до 16,3% (на 0,8%). И это, несмотря на мощную информационную кампанию против него и его семьи, колоссальное давление со стороны власти и фактически отсутствие в массовой медиасреде трех оппозиционных телеканалов.

В то же время в февральском опросе рейтинг Зеленского теряет 1% по сравнению с январским и опускается до 24,6%, пишет bfm.ru.

Центр проводил опрос 19−28 февраля, то есть почти через месяц после введения санкций в отношении телеканалов и запрета на их вещание.

Крестный отец

Ранее глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным. По его словам, знакомство произошло еще в начале нулевых на одном из официальных мероприятий. Тогда Медведчук был заместителем председателя Верховной рады Украины.

Он признался, как его дочь стала крестницей российского президента Владимира Путина.