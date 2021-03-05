Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Кум Путина повысил свой рейтинг до «кандидата в президенты»

Опрос центра «Социальный мониторинг» показал, что если бы президентские выборы на Украине проходили в конце февраля 2021 года, то во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) — будь то Виктор Медведчук или Юрий Бойко, сообщают украинские «Вести».

Киев. Михайловский Златоверхий монастырь.
Киев. Михайловский Златоверхий монастырь.
Светлана Щемелёва

Рейтинг Медведчука в сравнении с январским опросом «Соцмониторинга» не только удержался, но и вырос до 16,3% (на 0,8%). И это, несмотря на мощную информационную кампанию против него и его семьи, колоссальное давление со стороны власти и фактически отсутствие в массовой медиасреде трех оппозиционных телеканалов.

В то же время в февральском опросе рейтинг Зеленского теряет 1% по сравнению с январским и опускается до 24,6%, пишет bfm.ru.

Центр проводил опрос 19−28 февраля, то есть почти через месяц после введения санкций в отношении телеканалов и запрета на их вещание.

Крестный отец

Ранее глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным. По его словам, знакомство произошло еще в начале нулевых на одном из официальных мероприятий. Тогда Медведчук был заместителем председателя Верховной рады Украины.

Он признался, как его дочь стала крестницей российского президента Владимира Путина.

«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», — сообщил Медведчук.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость