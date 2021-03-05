Кум Путина повысил свой рейтинг до «кандидата в президенты»

Рейтинг Медведчука в сравнении с январским опросом «Соцмониторинга» не только удержался, но и вырос до 16,3% (на 0,8%). И это, несмотря на мощную информационную кампанию против него и его семьи, колоссальное давление со стороны власти и фактически отсутствие в массовой медиасреде трех оппозиционных телеканалов.
В то же время в февральском опросе рейтинг Зеленского теряет 1% по сравнению с январским и опускается до 24,6%, пишет bfm.ru.
Центр проводил опрос 19−28 февраля, то есть почти через месяц после введения санкций в отношении телеканалов и запрета на их вещание.
Крестный отец
Ранее глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным. По его словам, знакомство произошло еще в начале нулевых на одном из официальных мероприятий. Тогда Медведчук был заместителем председателя Верховной рады Украины.
Он признался, как его дочь стала крестницей российского президента Владимира Путина.
«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», — сообщил Медведчук.