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Политика

Украинский политик Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как познакомилсяв Владимиром Путиным, пишут vesti.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По его словам, знакомство произошло еще в начале нулевых на одном из официальных мероприятий. Тогда Медведчук был заместителем председателя Верховной рады Украины.

«Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным», — рассказал Медведчук.

Также он признался, как его дочь стала крестницей российского президента Владимира Путина.

«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», —сообщил Медведчук.

Он положительно ответил на вопрос, видится ли дочь со своим крестным. Так одна из встреч случилась на даче политика в Крыму до 2014 года. Тогда Путин подарил крестнице букет и плюшевого медведя.

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