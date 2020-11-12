Алтайский депутат Госдумы добилась уточнения возраста молодежи

Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о молодежной политике, который закрепляет понятия «молодежь», «молодая семья». Об этом сообщили в пресс-службе Натальи Кувшиновой, депутата Госдумы от Алтайского края и одного из авторов законодательной инициативы.