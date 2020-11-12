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Политика

Алтайский депутат Госдумы добилась уточнения возраста молодежи

Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о молодежной политике, который закрепляет понятия «молодежь», «молодая семья». Об этом сообщили в пресс-службе Натальи Кувшиновой, депутата Госдумы от Алтайского края и одного из авторов законодательной инициативы.

Наталья Кувшинова.
Наталья Кувшинова.
пресс-служба Натальи Кувшиновой

Также закрепляются возрастные границы. Предлагается относить к «молодежи» лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

Законопроект разработали в целях развития положений о молодежной политике в Конституции. Закон формирует правовую базу, которая получит свое развитие как в отраслевом законодательстве, так и законодательстве регионов.

«Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)», — сказано в пояснительной записке к документу.

В первом чтении депутаты единогласно поддержали законопроект.

Наталья Кувшинова предложила провести в регионах широкие обсуждения законопроекта с молодежью, молодежными парламентами, общественными объединениями, чтобы подготовить к принятию максимально качественный закон, отражающий мнения и запрос молодежи.

Ранее сообщалось, что молодые семьи в России резко обеднели и стали жить хуже, чем пенсионеры.

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