Алтайский депутат Госдумы добилась уточнения возраста молодежи

Также закрепляются возрастные границы. Предлагается относить к «молодежи» лиц в возрасте от 14 до 35 лет.
Законопроект разработали в целях развития положений о молодежной политике в Конституции. Закон формирует правовую базу, которая получит свое развитие как в отраслевом законодательстве, так и законодательстве регионов.
«Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)», — сказано в пояснительной записке к документу.
В первом чтении депутаты единогласно поддержали законопроект.
Наталья Кувшинова предложила провести в регионах широкие обсуждения законопроекта с молодежью, молодежными парламентами, общественными объединениями, чтобы подготовить к принятию максимально качественный закон, отражающий мнения и запрос молодежи.
Ранее сообщалось, что молодые семьи в России резко обеднели и стали жить хуже, чем пенсионеры.