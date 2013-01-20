Кузбасского экс-замгубернатора обвинили в принуждении финансировать День шахтера

Напомним, Хлебунова, который занимал пост главы департамента угольной промышленности региона, судят за превышение полномочий с причинением тяжких последствий. Первое заседание намечалось на 31 декабря 2019 года, но его перенесли, поскольку подсудимый не явился.

17 января гособвинитель в суде сообщила, что Хлебунов превышал свои полномочия тем, что принуждал руководство разреза «Бунгурский» финансировать День шахтера в 2017 году.

«Хлебунов понудил ООО «Разрез «Бунгурский» к вынужденному принятию на себя финансовых обязательств на сумму 67 миллионов 950 тысяч рублей путем заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между ООО» Разрез «Бунгурский» и коллегией администрации Кемеровской области на сумму 1 миллион рублей, предназначенных для финансирования подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера-2017 и между ООО «Разрез «Бунгурский» и администрацией Новокузнецкого района на сумму 66 миллионов 950 тысяч рублей" — сказала гособвинитель.

Из обвинительного заключения также следует, что Хлебунов взамен на соглашение предлагал содействие в выделении предприятию участков недр для угольных разработок.

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Как пояснил агентству представитель потерпевшего, сумма нанесенного предприятию ущерба составила 2,15 млн рублей.

Сам же Хлебунов ответил утвердительно на вопрос суда, понятна ли ему суть предъявляемого обвинения.

«Отношение к вине выражу, когда будут даны показания», — добавил он.

По делу Хлебунова проходят 22 свидетеля. На пост замгубернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии его назначили в апреле 2017 года, в середине 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию.