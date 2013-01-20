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Политика

Кузбасского экс-замгубернатора обвинили в принуждении финансировать День шахтера

Бывшему вице-губернатору Кемеровской области Евгению Хлебунову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Новости».

Митинг шахтеров на Урале.
Митинг шахтеров на Урале.
Государственный исторический музей Южного Урала, russiainphoto.

Напомним, Хлебунова, который занимал пост главы департамента угольной промышленности региона, судят за превышение полномочий с причинением тяжких последствий. Первое заседание намечалось на 31 декабря 2019 года, но его перенесли, поскольку подсудимый не явился.

17 января гособвинитель в суде сообщила, что Хлебунов превышал свои полномочия тем, что принуждал руководство разреза «Бунгурский» финансировать День шахтера в 2017 году.

«Хлебунов понудил ООО «Разрез «Бунгурский» к вынужденному принятию на себя финансовых обязательств на сумму 67 миллионов 950 тысяч рублей путем заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между ООО» Разрез «Бунгурский» и коллегией администрации Кемеровской области на сумму 1 миллион рублей, предназначенных для финансирования подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера-2017 и между ООО «Разрез «Бунгурский» и администрацией Новокузнецкого района на сумму 66 миллионов 950 тысяч рублей" — сказала гособвинитель.

Из обвинительного заключения также следует, что Хлебунов взамен на соглашение предлагал содействие в выделении предприятию участков недр для угольных разработок.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

Как пояснил агентству представитель потерпевшего, сумма нанесенного предприятию ущерба составила 2,15 млн рублей.

Сам же Хлебунов ответил утвердительно на вопрос суда, понятна ли ему суть предъявляемого обвинения.

«Отношение к вине выражу, когда будут даны показания», — добавил он.

По делу Хлебунова проходят 22 свидетеля. На пост замгубернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии его назначили в апреле 2017 года, в середине 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию.

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