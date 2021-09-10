Лавров назвал условие признания власти террористов в Афганистане

Лавров отметил, что необходимо смотреть, как талибы будут выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти.
«Все сейчас говорят о том, что с «Талибаном"* надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали. Разговаривать с «Талибаном"* неизбежно придется. Уже приходится практически всем», — подчеркнул министр на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».
Он сообщил, что российское посольство работает в Афганистане, однако состав оптимизировали.
«Практически все члены семей — женщины и дети — уехали. Но боеспособный коллектив остался, они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами», — пояснил Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил со школьниками о нулевом результате США в Афганистане.
*"Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.