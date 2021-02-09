Лавров не исключил помощи германских спецслужб в создании фильма о «дворце Ротенберга»

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил вероятность того, что подготовка фильма Алексея Навального о «дворце в Геленджике» велась в сотрудничестве с западными спецслужбами.

Германия подтвердила, что материалы были предоставлены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Личное дело

«В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как „личное дело Путина“. Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве», — цитирует Лаврова сайт МИД РФ.

Досье

Москву обеспокоил вопрос, каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, Путина, попало к ним без его разрешения, отметил Лавров, пишет bfm.ru.

«Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах „не было ничего секретного“. Комментарии излишни», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что оставляет в стороне «вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось».

Сергей Лавров. mid.ru

Апарт-отель

Ранее российский миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК.

Ранее команда Навального утверждала, что дворец построили для самого Путина на собранные от взяток и «откатов» деньги.

По словам Ротенберга, он решил рассказать об этом «из-за скандала и инсинуаций». Бизнесмен утверждает, что строит на мысе Идокопас апарт-отель, он откроется через полтора-два года.