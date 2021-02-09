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9 февраля -13°C
Политика

Лавров не исключил помощи германских спецслужб в создании фильма о «дворце Ротенберга»

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил вероятность того, что подготовка фильма Алексея Навального о «дворце в Геленджике» велась в сотрудничестве с западными спецслужбами.

Дворец. Геленджик.
Дворец. Геленджик.
palace.navalny.com.

Германия подтвердила, что материалы были предоставлены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Личное дело

«В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как „личное дело Путина“. Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве», — цитирует Лаврова сайт МИД РФ.

Досье

Москву обеспокоил вопрос, каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, Путина, попало к ним без его разрешения, отметил Лавров, пишет bfm.ru.

«Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах „не было ничего секретного“. Комментарии излишни», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что оставляет в стороне «вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось».

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

Апарт-отель

Ранее российский миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК.

Ранее команда Навального утверждала, что дворец построили для самого Путина на собранные от взяток и «откатов» деньги.

По словам Ротенберга, он решил рассказать об этом «из-за скандала и инсинуаций». Бизнесмен утверждает, что строит на мысе Идокопас апарт-отель, он откроется через полтора-два года.

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