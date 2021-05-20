Лавров изящно пошутил на тему встречи Путина с Байденом, сказав фразу из советского фильма

19 мая в Исландии Лавров встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном — стороны обсудили ряд международных вопросов.
На пресс-конференции после переговоров у российского дипломата спросили, согласилась ли Москва на встречу президентов.
«Мы же не таможня, чтобы давать добро», — шутливо ответил Лавров преобразованной фразой из фильма «Белое солнце пустыни».
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что пока нет окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США.
Если договоренность будет достигнута, то саммит может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц».
18 мая Блинкен заявил, что американская сторона ожидает встречу в ближайшем будущем — буквально в предстоящие недели.
В конце апреля Лавров рассказал о начале формирования списка недружественных стран, в который сразу попали США.