Лавров изящно пошутил на тему встречи Путина с Байденом, сказав фразу из советского фильма

Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутливой форме ответил на вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщает РИА «Новости» .

19 мая в Исландии Лавров встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном — стороны обсудили ряд международных вопросов.

На пресс-конференции после переговоров у российского дипломата спросили, согласилась ли Москва на встречу президентов.

«Мы же не таможня, чтобы давать добро», — шутливо ответил Лавров преобразованной фразой из фильма «Белое солнце пустыни».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что пока нет окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США.

Если договоренность будет достигнута, то саммит может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц».

18 мая Блинкен заявил, что американская сторона ожидает встречу в ближайшем будущем — буквально в предстоящие недели.

В конце апреля Лавров рассказал о начале формирования списка недружественных стран, в который сразу попали США.