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Политика

Россия определит список недружественных стран по «понятным критериям»

Россия скоро представит список недружественных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
duma.gov.ru

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о начале формирования Россией списка так называемых «недружественных» стран. В этот список внесены США.

«Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится», — прояснила ситуацию представитель МИД.

23 апреля президент РФ Владимир Путин указом ограничил дипломатические миссии «недружественных государств» в найме находящихся на территории России физлиц.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и США в последние годы вернулись к состоянию холодной войны.

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