Россия определит список недружественных стран по «понятным критериям»

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости».
26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о начале формирования Россией списка так называемых «недружественных» стран. В этот список внесены США.
«Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится», — прояснила ситуацию представитель МИД.
23 апреля президент РФ Владимир Путин указом ограничил дипломатические миссии «недружественных государств» в найме находящихся на территории России физлиц.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и США в последние годы вернулись к состоянию холодной войны.