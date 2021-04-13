Лавров рассказал о планах отказаться от международных платежных систем

Россия продолжает выступать против любых односторонних ограничительных мер со стороны Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва продолжает наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — заявил глава МИД.

В России работы в этой области уже ведутся, пишет bfm.ru.

«Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — сказал Лавров.

В 2019 году Лавров заявлял, что отказ от доллара знаменует новый большой исторический период.

«В долгосрочном плане уже пошел мыслительный процесс относительно того, как отвязаться от доллара США и создать систему, которая не будет зависеть от капризов той или иной американской администрации, от ее манер в том, что касается ведения экономических отношений в мире, и от того, чтобы превращаться в инструмент внутриполитической борьбы в США», — сказал Лавров.

«Я смотрю на это как на начало большого исторического периода», — подчеркнул министр.