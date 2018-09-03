Лавров «снял шляпу» перед британскими дипломатами за высылку российских коллег

Глава МИД напомнил, что сразу после инцидента в Солсбери «Евросоюз реагировал достаточно сдержанно», но Лондону удалось «уговорить две-трети ЕС выслать по одному, по два, по три российских дипломата вслед за британцами».

«Когда мы у наших партнеров в Европе, которые вынуждены были пойти на этот шантаж, спрашивали, предъявили ли вам англичане сверх того, что они публично говорят, то есть, что-то сверх highly likely. Нам отвечали: нет, но обещали это сделать попозже. Я регулярно интересуюсь — до сих пор никто ничего никому не представил. Вообще, конечно, британские традиции они хорошо известны. Я искренне снимаю шляпу перед британским дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», — цитирует РИА Новости министра.

Говоря о новых американских санкциях в связи с этим делом, Лавров отметил, что «США решили бежать впереди Лондона». Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу", — заявил он, выступая перед студентами МГИМО.

«Печальная история»

Охлаждение в российско-британских отношения — «это печальная история», по мнению Лаврова. «Нас с Британией ничто не связывает такого непоправимого. Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию отношений, они из разряда highly likely», — заявил Лавров, имея в виду другие случаи резонансных смертей в Великобритании — Александра Литвиненко и Александра Перепеличного.

Смертельные отравления

В британских СМИ Перепеличный назывался одним из ключевых свидетелей по делу «группы Клюева», которая подозревалась в налоговых махинациях, вскрытых юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Британские спецслужбы расследовали причины смерти бизнесмена Александра Перепеличного, скончавшегося в Великобритании в середине ноября 2012 года при"необъяснимых обстоятельствах". Проводилась токсикологическая экспертиза тела.

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании, умер в 2006 году в результате отравления полонием. По официальной версии Лондона, убийство совершил депутат Госдумы Андрей Луговой с одобрения российского руководства.

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Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа. Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пишет bfm.ru.

Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.