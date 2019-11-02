Лавров высказался о Путине в роли «укротителя гадюшника»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в своей политике на Ближнем Востоке Владимир Путин не видит себя «укротителем гадюшника», пишет РИА Новости. Такое высказывание он сделал, комментируя американскую карикатуру на российскую внешнюю политику.