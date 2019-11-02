Лавров высказался о Путине в роли «укротителя гадюшника»

На телеканале «Россия 24» ведущий программы «Международное обозрение» попросил министра прокомментировать американскую карикатуру. На ней российский президент держит огромный клубок змей с надписью «Ближний Восток» со словами: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».
«Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке… Мы себя так не позиционируем и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем», — уточнил Лавров.
По его словам, Россия заинтересована «иметь стабильный, устойчивый предсказуемый Ближний Восток».
Ранее Лавров ответил на выпад главы Пентагона о «ненормальности» России.