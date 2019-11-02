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Политика

Лавров высказался о Путине в роли «укротителя гадюшника»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в своей политике на Ближнем Востоке Владимир Путин не видит себя «укротителем гадюшника», пишет РИА Новости. Такое высказывание он сделал, комментируя американскую карикатуру на российскую внешнюю политику.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
duma.gov.ru

На телеканале «Россия 24» ведущий программы «Международное обозрение» попросил министра прокомментировать американскую карикатуру. На ней российский президент держит огромный клубок змей с надписью «Ближний Восток» со словами: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».

«Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке… Мы себя так не позиционируем и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем», — уточнил Лавров.

По его словам, Россия заинтересована «иметь стабильный, устойчивый предсказуемый Ближний Восток».

Ранее Лавров ответил на выпад главы Пентагона о «ненормальности» России.

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