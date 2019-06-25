Лавров заявил, что власти Грузии провоцируют антироссийские настроения

По словам Лаврова, президент Грузии своими заявлениями «провоцирует ультраэкстремистские, националистические, антироссийские настроения».
Глава МИД также высказал опасения, что американские коллеги «делают всё, чтобы не допустить нормализации отношений» Москвы и Тбилиси.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook обвинила Москву в дестабилизации страны. Политик назвала Россию «врагом и оккупантом»,
Напомним, протесты в Грузии начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, который занимает пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди потребовали отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе за то, что он отдал почетное место Гаврилову.