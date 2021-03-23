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Политика
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Лавров заявил об уничтожении ЕС отношений с Россией: «На западном фронте без перемен»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом как организации, поскольку их уничтожил Брюссель, сообщает РИА «Новости».

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

Лавров подчеркнул, что партнерами остались лишь некоторые европейские страны, а не Европа как Евросоюз.

«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться. Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией, отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — заявил дипломат после переговоров с министром иностранных дел Китая.

По мнению Лаврова, такие недопонимания с ЕС объективно ведут к тому, что отношения России с Китаем развиваются быстрее.

Он подчеркнул, что если Евросоюз сочтет целесообразным наладить контакты с Россией, то Москва готова откликнуться на основе равноправия.

«Но пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — пояснил глава МИД России.

Ранее Лавров предложил отказаться от доллара в пользу национальных валют.

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